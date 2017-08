Sony julkaisi uusia Xperia-puhelimia Motion Eye -kameralla

Sony järjesti tänään Berliinin IFA-kuluttajaelektroniikkamessuilla lehdistötilaisuuden, jossa esiteltiin uusia Xperia-älypuhelimia. Sonyn uusi malli Xperia XZ1 sai kaverikseen myös pienemmän Xperia XZ1 Compactin.Xperia XZ1 sisältää mm. OnePlus 5:stä ja muista huippulaitteista tutun Snapdragon 835 -piirin, 5,2 tuuman Full HD -kosketusnäytön, neljä gigatavua RAM-muistia, 64 gigatavua microSD-muistikortilla laajennettavan tallennustilan sekä 19 megapikselin taka- ja 13 megapikselin etukamerat. Laitteella on kokoa 14 x 73 x 7,4 mm ja painoa 156 grammaa. Kyseessä on siis varsin ohut, mutta painonsa perusteella jämerä laite.Sony ei ole panostanut tässä mallissa näytön resoluutioon, mutta tarjoaa sen sijaan HDR-tekniikan (High Dynamic Range), joka parantaa värientoistoa. Muihin laitteen erikoisominaisuuksiin lukeutuu Motion Eye -kameratekniikka ja sitä hyödyntävä kasvojen ja pään mallinnuksen mahdollistava 3D Creator -toiminto.Motion Eye tallentaa Sonyn mukaan "elämän ja liikkeen paremmin kuin mikään muu älypuhelin", joka tarkoittanee käytännössä liikkuvien kohteiden hyvää tallennusta. Kamera tukee myös 960 kuvan sekuntinopeudella tallennettavaa hidastuskuvausta.Ominaisuuksien puolesta Compact -malli on lähes identtinen, mutta on pienempikokoinen ja varustettu 4,6 tuuman HD-näytöllä. Molemmat ovat aiemmin tänä vuonna julkaistun Xperia XZ Premium -mallin sisarmalleja. Yhtiö kutsuu ZX1-mallia lippulaivamalliksi, vaikka se on ominaisuuksien puolesta Premium-mallia heikompi.Xperia XZ1:n suositushinta on 699 euroa ja Xperia XZ1 Compactin puolestaan 599 euroa. Kummankin mallin myynti alkaa 6. lokakuuta.