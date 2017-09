Loppukesän myydyimmät puhelimet: Kiinalaisvalmistajat veivät kaikki kärkipaikat

Kesä alkaa olla Suomessa ohi ja syksyn uutuuspuhelimia odotellessa on aika katsastaa kuinka älypuhelinmyynti on mennyt viimeaikoina. Sekä Elisa että DNA ovat julkaisseet elokuun puhelinten myyntilistat, joista paljastuu kansan suosituimmat älypuhelinmallit.



Vaikka operaattorien kärkimallien välillä on eroja, niin molemmista paljastuu selkeä yhtäläisyys. Tämä yhtäläisyys pitää sisällään, että kärkipaikat on viety pääosin kiinalaisvalmistajien toimesta. Molemmilla operaattorilla listan ykköspaikan on vienyt kiinalaispuhelin, joskin eri valmistajalta.

Tämän lisäksi DNA:n myydyimpien puhelinten sekä Elisan henkilöasiakkaiden listan neljän kärjestä löytyy vain yksi ei-kiinalaisvalmistajan puhelin, joka on molemmissa tapauksissa iPhone. Elisalla molemmat listat on valloittanut huippusuosittu OnePlus 5, joka on operaattorin yksinoikeus. Molemmissa listoissa Huawein älypuhelimet ovat vahvoilla.



Myös Nokian uudet älypuhelimet ovat löytäneet tiensä listoille.



Elisan yritysasiakkaiden myydyimmät puhelimet tosin sisältää kärkipaikoilla OnePlus 5:n lisäksi pääasiassa iPhone-malleja ja Samsungin puhelimia kiinalaisvalmistajien sijaan.





DNA:n myydyimmät puhelimet elokuussa 2017



1. (7.) Huawei P8 Lite

2. (2.) Honor 8

3. (6.) Honor 8 Lite

4. (13.) Apple iPhone 6

5. (5.) Nokia 3310

6. (10.) Nokia 6

7. (4.) Apple iPhone 7

8. (12.) Samsung Galaxy A3 (2017)

9. (8.) Samsung Galaxy S7

10. (9.) Samsung Galaxy J5 (2017)

11. (-) Nokia 5

12. (11.) Honor 9

13. (14.) Samsung Galaxy A5 (2017)

14. (-) Nokia 3

15. (-) Samsung Galaxy S8





Elisan henkilöasiakkaiden myydyimmät puhelimet elokuussa 2017



1. OnePlus 5

2. Apple iPhone SE

3. Huawei P8 Lite

4. Honor 8 Lite

5. NOKIA 6

6. Samsung Galaxy J5 (2017)

7. Apple iPhone 7

8. NOKIA 3310 RETRO

9. Honor 8

10. OnePlus 3T

11. Honor 7 Lite

12. Samsung Galaxy A3

13. Honor 9

14. Apple iPhone 7 Plus

15. Samsung Galaxy S7



Elisan yritysasiakkaiden myydyimmät puhelimet elokuussa 2017



1. OnePlus 5

2. Samsung Galaxy J5 (2017)

3. Apple iPhone 7

4. Samsung Galaxy A5 (2017)

5. Samsung Galaxy S7

6. Samsung Galaxy A3 (2017)

7. Apple iPhone SE

8. Apple iPhone 6s

9. NOKIA 3

10. Huawei Honor 8

11. NOKIA 6

12. Samsung Galaxy Xcover 4

13. Huawei Honor 8 Lite

14. Huawei P8 Lite

15. OnePlus 3T