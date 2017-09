Motorolan särkymättömällä näytöllä varustettu Moto Z2 Force saapuu Suomeen

Motorola on kertonut IFA-messuilla sen Moto Z2 Force Editionin saapumisesta myyntiin Euroopassa. Yhtiön lippulaivamalli on varustettu muun muassa lähes särkymättömällä näytöllä sekä Moto Mods -tuella.



5,5 tuuman QHD-näytöllä ja Snapdragon 835 -piirillä varustettu Moto Z2 Force on tekniikkansa puolesta varsin tyypillinen Android-lippulaivamalli, mutta se kestää merkittävästi enemmän iskuja. Yhtiö lupaakin näytön olevan iskuja kestävä, jota moni valmistaja ei voi erityisesti lippulaivamalleistaan sanoa.

Moto Z2 Forcen kuvausominaisuuksiin kuuluu 12 megapikselin kaksoiskamerat, joista toinen on varustettu, esimerkiksi Huawein tapaan, mustavalkosensorilla. Etukameralla saa puolestaan otettua 16 megapikselin selfie-kuvia.



Tietysti Z-sarjan laitteena Z2 Forcen erottaa kilpailijoistaan Moto Mods -tuki, joka tarkoittaa, että laitteeseen saa kytkettyä helposti Motorolan lisälaitteita. Näistä yksi on eilen esitelty 360 asteen kamera.



Molemmat saapuvat myyntiin lokakuussa. Moto Z2 Forcella on hintaa 799 euroa ja kameralisälaitteella 279 euroa.