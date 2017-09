Pokemon GO: Uudet legendat saapuivat

Raikou (napattavissa ainoastaan Pohjois- ja Etelä-Amerikassa)

Entei (napattavissa Afrikassa ja Euroopassa, eli tätä löytyy myös Suomesta)

Suicune (Aasian ja Australian alueen erikoisuus)

on pysynyt eniten tienaavien pelien listalla jo toista vuotta ja peliä kehittäväonkin ollut varsin ahkera koukuttamaan pelaajia uusilla ominaisuuksilla. Nyt pelin ns. legendaariset Pokemonit ovat saaneet jälleen vahvistuksia.Elokuun lopussa pelistä katosivat sinne kesällä tulleet legendaariset lintu-Pokemonit, mutta näin syksyn alkuun uusia on jo tarjolla.Syyskuun alusta peliin saapui kolme maantieteellisillä rajoituksilla varustettua legendaarista Pokemonia:Syyskuun lopulla maantieteelliset rajoitukset poistuvat ja tuon jälkeen edellämainitut legendat löytyvät muistakin maista. Eli syyskuun ajan Suomesta voi napata ainoastaan Entei'tä, mutta lokakuussa löytyvät myös Raikou ja Suicune Suomestakin. Nämä legendat katoavat lopullisesti pelistä lokakuun lopussa.Samalla jo aiemmin uutisoidut kutsuihin perustuvat raid-taistelut ovat vihdoin saapumassa. Ensimmäiset "EX Raid Battle"-nimellä kulkevat taistelut tulevat tarjolle syyskuun 6. päivä ja laajenevat pikkuhiljaa tuon jälkeen yhä useammille saleille ympäri maailmaa.