Tinderistä tuli Suomen tuottavin sovellus uuden Gold-tilauksen ansiosta

Ilmaisena deittisovelluksena taipaleensa aloittanuton ampaissut eri puolilla maailmaa App Storen tuottavimmaksi sovellukseksi . Taustalla on viime viikolla lanseerattu uusi Tinder Gold -tilausluokka Tinderin monetisointi eli palvelulla rahan tekeminen alkoi vuonna 2015, kun palveluun ilmestyi Tinder Plus -tilausluokka, jonka hankkimalla käyttäjä voi kelata taaksepäin tekemiään pyyhkäisyjä sekä selata potentiaalisia deittikumppaneita eri kaupungeissa. Myöhemmin palveluun lisättiin mahdollisuus ostaa lisää Super Like -tykkäyksiä sekä parantaa omaa näkyvyyttä korttipinossa Boost-ominaisuudella.Nyt lanseeratun Tinder Gold -tilauksen avulla käyttäjä näkee suoraan-näkymästä ne henkilöt, jotka ovat jo tykänneet sinun profiilistasi. Näin ollen tilaajan ei tarvitse pyyhkiä sokkona profiileja, vaan voi valita varmat matchit näkymästä.Tinder Gold on toistaiseksi saatavilla ainoastaan iOS-käyttäjille. Ominaisuuden lanseeraus on siivittänyt deittipalvelun myös Suomen App Storen tuottavimmaksi sovellukseksi.