Galaxy Note8:n arvostelut julki – Hinta hirvittää

Syyskuun 15. päivänä Suomessa myyntiin tulevastaon julkaistu ensimmäiset arvosteluartikkelit. Puhelimen tekniikkaa on kerännyt kehuja, mutta joissain asioissa olisi vielä parantamisen varaa. Android Police kehuu vuolaasti puhelimen 6,3-tuumaista Infinity Display -näyttöä maailman parhaimmaksi ja tälle väitteelle löytyy myös tutkittua tietoa tueksi . Puhelimen akun kapasiteetti ei erityisemmin häikäise speksilistassa, mutta Android Policen mukaan akkukesto on kuitenkin hyvä. Sivusto näkee hyvänä myös erilaisten ominaisuuksien runsauden – vedenkestävyydestä LED-ilmoitusvaloon – hyvänä asiana.Huonoa puhelimessa on taas kaksoiskamerajärjestelmän tele-kameran kuvanlaatu, hankalasti sijoitettu sormenjälkilukija sekä poskettoman suuri hinta. Suomessa Galaxy Note8 tulee myyntiin 1029 euron hintaan.Hinta koetaan ongelmalliseksi myös Engadgetin arvostelussa , jossa kritisoidaan lisäksi vähäisiä ominaisuuslisäyksiä Galaxy S8 Plussaan verrattuna. Samanlaisiin johtopäätelmiin saavutaan myös Tom's Guide -sivuston arvostelussa