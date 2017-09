Mainokset WhatsAppissa on edelleen mahdollisia – Nyt myydään palveluita yrityksille

operatiivinen johtajapaljastaa Wall Street Journalin haastattelussa , että palvelu alkaa tehdä rahaa lähitulevaisuudessa uusilla yrityksille suunnatuilla.Tämä ei sinällään ole mikään yllätys, sillä liiketoiminnan kehittäminen yrityskäyttäjille myytävien palveluiden ympärille on ollut selvää viime vuodesta lähtien, jolloin WhatsApp muuttui tavalliselle kuluttajalle täysin ilmaiseksi. Aiemmin WhatsApp veloitti ilmaisen vuoden jälkeen noin euron vuosimaksua. Yrityskäyttäjien silmissä kuluttajien tavoittaminen WhatsAppin kautta onnistuu tehokkaasti, sillä palvelulla on yli miljardi käyttäjää – siksi yrityksillä on vahva motiivi tarjota asiakaspalvelua myös tässä kanavassa.WhatsAppista on tulossa yrityksille tarkoitettu Business-sovellus sekä toinen suuremmille korporaatioille tarkoitettu viestintäalusta. Molemmat ovat sinällään ilmaisia, mutta niihin lisätään tiettyjä maksullisia ominaisuuksia, joiden luonnetta ei kuvattu vielä, mutta ne ilmeisesti jouhevoittavat asiakaspalvelun toimintaa jollain tapaa.Wall Street Journalin haastattelussa Idema ei sulkenut pois vaihtoehtoa, että WhatsAppissa esitettäisiin jossakin vaiheessa mainoksia. Tällä hetkellä fokus on kuitenkin siinä, että pikaviestipalvelusta luodaan kommunikaatioväylä yritysten ja kuluttajien välillä. Yritykset saattavat pystyä markkinoimaan WhatsApp-keskusteluissa tarjouksiaan tai uusia tuotteita, mutta ne eivät ole varsinaisesti WhatsAppin mainoksia.