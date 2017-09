iPhone 8:n kovalla hinnalla on syynsä – Uusi näyttö maksaa huikeasti enemmän kuin aiemmin

uskotaan esittelevän juuri valmistuneessakolme uutta iPhone-mallia, joista kenties kaikkien kiivaimmin odotettu puhelin on niin sanottu, jolla yhtiö aikoo kunnioittaa puhelinmalliston 10-vuotista taivalta.iPhone 8 on ominaisuuksiltaan hyvin edistyksellinen ja siinä tullaan käyttämään muutamien Android-valmistajien jo hyödyntämää edge-to-edge-näyttöteknologiaa, joka uudistaa puhelimen muotoilua radikaalisti, mutta se kostautuu tuotantokustannuksissa. KGI Securitiesin analyytikko Ming-Chi Kuon mukaan Samsungin valmistama edge-to-edge-näyttö maksaa Applelle jopa 120–130 dollaria.iPhone 7 Plussan tavanomaisempi näyttö maksaa vain 45–55 dollaria, joten vajaan satasen loikka tuotantokustannuksissa pelkästään näytön osalta näkyy varmasti puhelimen jälleenmyyntihinnassa.Kuon mukaan Apple kiirehtii parhaillaan löytääkseen itselleen toisenkin näyttötoimittajan Samsungin rinnalle. Bloombergin lähteet tietävät kertoa , että Apple neuvottelee tiiviisti LG:n kanssa. Tavoitteena on saada LG:n OLED-paneelituotanto iPhonia varten täyteen vauhtiin vuoden 2019 aikana. Pienemmän kokoluokan toimitukset voivat alkaa jo vuoden 2018 puolella. LG on päättänyt laajentaa OLED-tuotantoaan Kiinassa 7 miljardin dollarin investoinnilla.