Vinkki: Parhaat näppäimistöt Androidiin

Gboard - Googlen oma näppäimistö

Kika - Emojeita paljon käyttävän näppäimistö

Fleksy - Nopein näppäimistö

SwiftKey - Kenties kaikkein paras näppäimistö?

Vaihtamalla Androidin oletuksena asennettu näppäimistö toiseen tehostat usein puhelimen käyttöäsi. Listasimme mielestämme parhaat näppäimistöt.Monessa uudessa Android-puhelimessa sen heikoin lenkki on puhelimessa esiasennettuna oleva. Ongelma on helppo ratkaista vaihtamalla näppäimistösovellus toiseen, omiin tarpeisiin parempaan.Tässä meidän valintamme parhaiksi Androidin näppäimistöiksi, joissa kussakin on omat erikoisuutensa.onoma näppäimistö, joka sisältää kaikki modernin, hyvän näppäimistön perusominaisuudet, kuten räätälöitävyyden ja oppivan ennakoivan tekstinsyötön, Ja koksa kyseessä on Googlen näppäimistö, löytyy näppäimistöstä toki myös Googlen haku sisäänrakkennettuna.Alla näppäimistön esittelyvideo:on "hauskaan kirjoittamiseen" erikoistunut näppäimistö, joka kehuu emoji- ja GIF-animaatiovalikoimaansa valtavaksi. Kika sisältää kuitenkin myös tavanomaisemmat ominaisuudet, kuten liukukirjoituksen, ennakoivan tekstinsyötön ja laajan muunneltavuuden.Alla Kikan esittelyvideo:kehuu näppäimistöään maailman nopeimmaksi, sekä toiminnaltaan että kirjoitusnopeudeltaan. Väitteille saattaa olla vastinetta, sillä sen verran ylistävää palaute on sen käyttäjien keskuudessa. Kuten Kikakin, myös Fleksy on "moderni" näppäimistö ja tukee laajasti sekä GIF-animaatioita että emojeita, lähes kaikissa mahdollisissa viestisovelluksissa.Alla Fleksyn esittelyvideo:Viimeisenä listallamme on, jonkaosti huikealla 230 miljoonalla eurolla vuonna 2016. Kauppahinta voi kummastuttaa, mutta kyseessä on kuitenkin eittämättä yksi parhaista näppäimistöistä - ellei paras. SwiftKeyn erikoisuutena on pilveen tallettuva, oppiva oikeinkirjoitustietokanta, jolloin sovellus muistaa kirjoitustapasi myös laitetta vaihdettaessa. SwiftKey myös tukee useaa yhtäaikaista kieltä oikeinkirjoituksen suhteen, eli jos harrastat ns. finglishinkirjoittamista, SwiftKey ymmärtää kirjoitustasi paremmin kuin oikeastaan mikään muu näppäimistö.SwiftKey tukee luonnollisesti myös emojeita, muokattavuutta ja kaikkea muutakin, mitä modernilta näppäimistöltä osaa kaivata.Alla SwiftKeyn esittelyvideo:Ja jotta sormi ei menisi suuhun, luethan myös oppaamme miten vaihdat näppäimistön Androidissa