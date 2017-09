Galaxy Note 8 laitettiin palasiksi, korjattavuudessa ongelmia, mutta akussa tuskin

Samsung on esitellyt jälleen uuden Galaxy Note -mallin, vaikka viime vuotisen fiaskon jälkeen monet ajattelivat, että yhtiö jättäisi malliston unholaan. Galaxy Note 8 on kuitenkin nyt julkaistu ja pian kaupoissa, ja laitteiden korjaukseen erikoistunut iFixit on saanut myös käsiinsä uutuuslaitteen.Niinpä Galaxy Note 8:n korjattavuus on käyty yksityiskohtaisesti läpi ja tuloksena ei ole todellakaan kovin mairittelevaa yhteenvetoa. Kokonaisuudessa Galaxy Note 8 saa pisteitä 4/10, joka tarkoittaa, että se on yhtä vaikea korjata kuin Galaxy S8 tai viimevuotinen, räjähdysaltis Galaxy Note 7.Vaikka akku onkin vaikea vaihtaa, niin tällä kertaa sen syttyminen ei todennäköisesti ole ongelma. Lisäksi tällä kertaa laitteesta paljastuu, että Samsung on suojannut akkua ylimääräisellä ratkaisulla, jossa kuori kaartaa sen ympäri. Akun kaapeliratkaisu on myös epätavanomainen.Suurimpana ongelmana iFixit näkee sen, että valtaosa korjaamisesta vaatii näytön ja lasipintojen irroittamisen. Näiden kiinnittämisessä on käytetty vahvaa liimaa ja luonnollisesti lasi ja näyttö ovat herkkiä rikkoutumaan, joten niiden irroittaminen vaatii paljon kärsivällisyyttä ja oikeat työkalut.