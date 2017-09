Google ostamassa HTC:n? Raportin mukaan myynti on jo loppusuoralla

Vaikka älypuhelimien valmistaminen on vielä kovin nuori ilmiö, niin taiwanilaisyhtiö HTC kuuluu eittämättä uranuurtajien joukkoon tässä valtaisaksi paisuneessa bisneksessä. Niin Microsoftin kuin Googlenkin käyttöjärjestelmiä aivan ensimmäisten joukossa valmistanut yhtiö ei kuitenkaan ole vuosiin ollut pinnalla sillä tavoin, kuin yhtiössä toivotaan.Vuosi vuodelta HTC:n toiminnassa ahdinko on kasvanut vain suuremmaksi, vaikka se onkin onnistunut toteuttamaan muutamia vallan erinomaisia mobiililaitteita. Kilpailu on kuitenkin ollut liian kovaa, eikä uutta läpilyöntiä ole tapahtunut edes hyvin vastaanotetun U11-mallin (kuvassa) myötä. Viimeisin raportti elokuussa paljasti heikoimman ajanjakson 13 vuoteen.Jo pidemmän aikaa HTC onkin hakenut ostajaa, mutta tuloksetta. Nyt raportit Kiinasta kuitenkin kertovat, että yhtiö olisi viimeistelemässä myyntiä ja ostajana olisi Google. Commercial Timesin mukaan neuvottelut Googlen kanssa ovat lähes lopussa, mutta hakujätti pohtii ostaako yhtiön kokonaisuudessaan vai lähteekö mukaan strategisena partnerina. Virtuaalilaite HTC Vive ei kuulu myynnin piiriin.Kyseessä ei olisi ensimmäinen kerta, kun Google ostaa älypuhelinvalmistajan. 2012 keväällä Google osti Motorolan mobiililiiketoiminnan, mutta myi sen eteenpäin Lenovolle syksyllä 2014.Google on työskennellyt HTC:n kanssa aivan ensimmäisestä Android-puhelimesta (HTC Dream) tähän asti, ja tulevista Pixel 2 -puhelimista toinen on huhujen mukaan jälleen HTC:n valmistama, joten ei olisi ihme, jos Google ja HTC virallistaisi pian yrityskaupan.