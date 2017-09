Raportit: Applen iPhone 8 -huippumalli saapuu myöhässä myyntiin

Applen ensi tiistaina järjestettävä lehdistötilaisuus tulee olemaan yksi mielenkiintoisimmista pitkään aikaan. Erityisesti uuden iPhone 8 -mallin myötä Applelta odotetaan uudistuksia, jollaisiin omenayhtiö ei tavallisesti ole ryhtynyt lippulaivatuotteessaan.Tällä kertaa iPhone-malleja julkaistaankin erikoisesti kolme kappaletta, joista kaksi, iPhone 7s ja iPhone 7s Plus, ovat jokseenkin tavallisia uudistuksia iPhone-mallien jatkumoon. Tämän lisäksi tarjolle tulee tietojen mukaan liki kehyksettömällä näytöllä varustettu iPhone 8, joka uudistaa huomattavasti aiempia malleja enemmän mistä iPhonessa on kyse.Valitettavasti täysin uudistetun iPhonen ostajat joutuvat todennäköisesti pettymään myyntiajankohdan suhteen, sillä useat lähteet vakuuttavat, että Apple joutuu viivästyttämään myyntiaikataulua juuri tuon mallin kohdalla. Laitteen valmistus ei ole mennyt aivan toivotulla tavalla, joten laite saadaan kauppoihin tiettävästi vasta lokakuussa.Huhut ovat kertoneet, että Apple valmistelee ennakkomyyntiä aloitettavaksi jo saman viikon perjantaina ja tämä tarkoittaisi varsinaista myynnin aloittamista viikkoa myöhemmin 22. päivä. Näin ei kuitenkaan mm. TechCrunchin ja Wall Street Journalin mukaan ole iPhone 8:n kohdalla.Ennakkomyynti saatetaan toki aloittaa jo ensi viikon perjantaina, eli 15. syyskuuta, mutta sisäpiiritietojen mukaan myynti ei ole valmis alkamaan vielä 22. päivä. Niinpä Apple aloittaakin ainoastaan iPhone 7s ja iPhone 7s Plus mallien myynnin tavallisen aikataulun mukaan ja myöhemmin markkinoille saapuu odotetumpi iPhone 8.Tämän lisäksi ensimmäisten iPhone 8 -erien arvellaan olevan suhteellisen pieniä, joten saatavuudessa voi alkuun olla ongelmia riippumatta julkaisuajasta.