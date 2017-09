Applelta ensi viikolla sekä iPhone 8 että iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X pic.twitter.com/OVLfhLxTdT -- Steve T-S (@stroughtonsmith) September 9, 2017

Applen ensi viikon tiistaina esiteltävistä älypuhelimista on huhuttu ja vuodettu viimeisten viikkojen aikana hurjasti, mutta edelleenkään ei ole täysin varmaa millä nimillä laitteita kutsutaan.Tähän asti uskottavimmat nimet ovat olleet iPhone 7s, iPhone 7s Plus sekä iPhone 8. Näistä kaksi ensimmäistä olisivat pieniä uudistuksia ja jälkimmäinen suurempi uudistus, jossa ei ole kotinäppäintä ja näyttö kattaa liki koko etupaneelin, kuten kuva osoittaa.Nyt hakkeri on kuitenkin saanut kaivettua vuotaneesta iOS-versiosta esiin uutta tietoa, joka muuttaa nimet täysin päälaelleen. Tulevat puhelimet ovatkin Twitter-käyttäjä Steve T-S:n mukaan iPhone 8, iPhone 8 Plus ja iPhone X.Niinpä enemmän uudistettu, D22-koodinimellä tunnettu laite olisi iPhone X ja pienemmät uudistukset (D20) hyppäisivät 7s -mallin yli suorana iPhone 8:aan. iPhone X tai iPhone 10 on aiemminkin esiintynyt nimiarvioissa ja -huhuissa, mutta harvemmin niin, että sekä iPhone 8 että iPhone X olisivat julkaistavien laitteiden joukossa.Tietysti varmuutta nimistä ei saada ennen ensi viikkoa, joten jäämme odottamaan innolla ensi viikon tiistaita.