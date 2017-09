Galaxy Note 8 kävi kestävyystestaajan pakeilla, näytössä yksi pienen pieni ongelma

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Älypuhelintestaajien aateliin kuuluva YouTuben JerryRigEverything on ottanut uusimmassa videossaan käsittelyyn Samsung viimeisimmän huippupuhelimen. Zachin kattavassa kestävyystestissä on siis käynyt nyt Galaxy Note 8.



Metallia ja lasia yhdistävä puhlettikokoluokan laite pärjää testissä yleisesti suhteellisen hyvin, kuten voi odottaa Samsungin huippumallilta nykyisin, mutta muutama ongelmakin ilmenee. Sekä etu- että takaosan lasipinnat kestävät odotetusti naarmuja ja kuulokeritilä on metallia lähes kaikkien muiden ulkopintojen tapaan, joten niidenkään kestävyydessä ei jää paljon toivottavaa.

Kyseenalaistettu sytkäritesti kuitenkin tuottaa hieman ongelmia näytössä, sillä näyttöön 10 sekunnin jälkeen ilmestyvä värivirhe ei poistu lainkaan, joten moisia temppuja ei kannata omalla Note 8:lla yrittää. Monet kuitenkin epäilevät onko tulella leikkiminen tarpeeksi iso ongelma, että sitä tulee testata, mutta ainakin tietää, että nuotioon tippunut Note kannattaa pelastaa pikimmiten.



Toinenkin pieni, mutta onneksi pääasiassa esteettinen ongelma on vaikeasti sijoitetun sormenjälkilukijan pinta, joka naarmuuntuu muita pintoja helpommin. Se kuitenkin jatkaa toimintaansa vaikka sisältää naarmuja.



Ongelmat eivät kuitenkaan ole lainkaan vakavia ja Galaxy Note 8 selviytyykin testistä hyvin arvosanoin. Erityisen hyvin se pärjäsi taivutustestissä, joten Samsung on tehnyt hyvää työtä laitteen rungon osalta.