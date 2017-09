Video esittelee Applen iPhone X:n vuotanutta Face ID -toimintoa

Authenticating with FaceID looks like this (timing not correct because it's just the UI, not actual auth) pic.twitter.com/kvNUARDQBJ -- Guilherme Rambo (@_inside) September 9, 2017

Eilen paljastui, että Apple aikoo mullistaa parin päivän päästä paitsi iPhone-linjaston, mutta tämän lisäksi myös nimeämiskäytännön. Monien yllätykseksi vähemmän uudistuva iPhone-kaksikko saakin nimekseen iPhone 8 ja iPhone 8 Plus, kun taas täysin uudistettu laite nimetään iPhone X:ksi.Paljastukset ovat kertoneet paljon myös jälkimmäisen mallin toiminnoista. Uusiin ominaisuuksiin lukeutuu mm. kameramoodi Portrait Lighting, mutta lisäksi paljon huhuttu kasvojentunnistus on myös löytynyt vuotaneista iOS 11 -tiedostoista.Uudessa iPhone X:ssä kun ei ole kotinäppäintä tai siihen aiemmin sisällytettyä Touch ID -sormenjälkilukijaa, niin Apple on kehittänyt pärstäkertoimen tunnistamiseen tarkoitetun Face ID:n. Kyseinen ominaisuus löytyy ainakin iPhone X -mallista.Nyt Twitterissä on julkaistu sisältöä, joka esittelee kuinka kyseinen ominaisuus toimii iPhone X:llä. Twitter-käyttäjä ja iOS-kehittäjä Guilherme Rambo on julkaissut kuvia ja videoita, joissa se mm. yhdistelee selfie-kuvaa ja Face ID:n tunnistusanimaatioita yhteen. Kyseinen video esittelee siis kuinka tunnistaminen tapahtuu laitteella, vaikka se ei ole vielä käytettävissä millään laitteella.Kyseessä ei siis ole aito tunnistautuminen, vaikka video siltä näyttää. Ja toivoa sopii, ettei tunnistautuminen kestä niin kauan kuin videolla joka kerta puhelinta avatessa. Lisäksi Rambo on julkaissut videon Face ID:n käyttöönotosta ja kuvia asetuksista.UI-suunnittelija Maxim Petriv on puolestaan koostanut Rambon vuodoista kuvat, joissa se esittelee miltä toiminto näyttää iPhone X -laitteen näytöllä.Parin päivän päästä näemmekin kuinka paljon Apple on näitä iOS 11 -käyttöjärjestelmän GM-version vuotaneita toimintoja muokannut.









Face ID enrollment process (with layout issues on first page) pic.twitter.com/KczOHEy9ir -- Guilherme Rambo (@_inside) September 9, 2017









iPhone X iOS 11 GM Face ID enrollment as revealed by @_inside including settings page. Leaked by @9to5mac pic.twitter.com/BAZwK0iYSK -- Maksim Petriv (@talkaboutdesign) September 9, 2017