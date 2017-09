Vuotanut iOS 11 paljasti – Näin paljon muistia uudet iPhonet sisältävät

RAM



iPhone 8: 2GB

iPhone 8 Plus: 3GB

iPhone X: 3GB -- Steve T-S (@stroughtonsmith) September 11, 2017



Sovelluskehittäjäon tutkinut vuotanutta iOS 11 -käyttöjärjestelmän GM-versiota ja löytänyt sieltä joukoittain uutta tietoa huomenna syyskuun 12. päivänä julkaistavista iPhoneista ja muista laitteista. Tuorein havainto liittyy uusien puhelimien käyttömuistin määrään.Nykyisen sukupolven iPhoneista löytyy kahden ja kolmen gigatavun edestä käyttömuistia. Pienemmässä iPhone 7:ssä muistia on kaksi gigatavua, kun taas kookkaammassa ja kalliimmassa Plus-versiossa muistia on gigatavu enemmän. Tämä sama kaava tulee toistumaan myös tulevien iPhone 8- ja iPhone 8 Plus -mallien kohdalla, mutta entä iPhone X -juhlavuosimalli. Onko iPhone X:ssä vieläkin enemmän muistia?Vastaus on "ei". Apple on päättänyt lisätä myös iPhone X:ään kolme gigatavua DRAM-muistia. Analyytikko Ming-Chi Kuo ennusti muistimäärät jo aiemmin ja hänen tietojen mukaan uusissa iPhoneissa käytettävä DRAM-muisti olisi noin 10–15 prosenttia vikkelämpää sorttia kuin nykyisissä iPhoneissa. Tämän pitäisi parantaa uusien puhelimien suorituskykyä AR-sovelluksissa.Steve Troughton-Smithin mukaan tulevassa 4K-videota (60 FPS) tukevassa Apple TV:ssä tullaan käyttämään kolmiytimistä järjestelmäpiiriä, joten kyseessä saattaa olla A10 Fusion -pohjainen medialaite.Aiemmin iOS 11 GM:stä on paljastunut muun muassa iPhone X:n, iPhone 8:n ja iPhone 8 Plussan nimet sekä iPhone X:n sisältämä uusi Face ID -kasvojentunnistusteknologia