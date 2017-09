Vuoden suosituimman älypuhelintrendin aloittaja sai nyt seuraajan, huikealta näyttävä huippupuhelin

Viime kesällä esitelty Mi Mix jäi julkistuksen yhteydessä varsin vähälle huomiolle, mutta laite jäi monien alaa seuraavien mieliin viime vuoden kenties kiinnostavimpana laitteena. Liki koko etupaneelin peittävä näyttö oli niin katseetvangitseva ja ennennäkemätön, että se inspiroi käytännössä kaikki kilpailevat valmistajat seuraamaan perässä.Nyt vuotta myöhemmin niin Samsung, LG, Sony kuin pian Applekin ovat ottaneet mallia kiinalaisvalmistaja Xiaomin viimevuotisesta mallista. Ja nyt yhtiö on myös itse julkistanut jatkoa uranuurtajamallilleen.Tänään Xiaomi esitteli Mi Mix 2:n, joka tarjoaa saman kehyksettömän designin kuin viime vuonna. Se tarkoittaa valtaisaa n. kuuden tuuman kosketusnäyttöä ja alaosaan sijoitettua kameraa. Näytön resoluutio on 2160x1080, eli kilpailijoista tuttu 18:9-kuvasuhde on läsnä. Tällä kertaa alaosan reunus on vielä entistä pienempi ja lasi kaartuu näyttävästi reunoilla.Laitteen pääosaa esittelee tietysti näyttö, mutta myös sisuskalut ovat kehittyneet haastamaan tämänvuotiset huippumallit. Mi Mix 2 on varusteltu Snapdragon 835 -piirillä ja kuudella tai jopa peräti kahdeksalla (Special Edition) gigatavulla RAM-muistia. Tallennustilaa on 64, 128 tai 256 gigatavua. Kamerat ovat optisesti vakautettu 12 megapikseliä takana ja 5 edessä.Vaikka viime vuotinen Mi Mix ei ollut missään nimessä ruma, päinvastoin, niin tällä kertaa Xiaomi on saanut aikaan vielä hienostuneemman laitteen. Siinä on edelleen futuristinen ote, mutta myös käytännöllisyyttä ja pehmeyttä pyöreine reunoineen.Mi Mix 2 sisältää 3400 milliampeeritunnin akun ja Quick Charge 3.0 -pikalatauksen. Käyttöjärjestelmä on Android 7 Nougat, jota ryhditetään yhtiön omalla MIUI-käyttöliittymällä.Mi Mix 2 -perusmalli saapuu myyntiin mustana ja kahdeksan gigatavun keraaminen Special Edition -malli mustana tai valkoisena. Hinnat alkavat 3299 yuanista eli n. 422 eurosta ja keraamisella rungolla varustettu erikoismalli maksaa puolestaan n. 700 euroa.