Uusi Android rikkoo puhelinyhteydet – Google korjaa parhaillaan ongelmaa

Isot ohjelmistopäivitykset tuovat väkisinkin mukanaan ongelmia, vaikka laadunvalvontaan panostettaisiin kuinka paljon tahansa. Tämä on nähty esimerkiksi uuden Android 8.0 Oreon kohdalla Koska Android 8.0 Oreon käyttöjärjestelmä (kuvatiedostot) on saatavilla lähinnä Nexus- ja Google Pixel -puhelimille, ei mitään massiivista bugiepidempiaa ole päässyt syntymään. Nexus- ja Pixel-puhelimien omistajat ovat kuitenkin kertoneet ongelmista langattomien yhteyksien kanssa. Esimerkiksi matkapuhelinverkkoyhteys on saattanut aktivoitua yllättäen, vaikka dataa olisi tarkoitus siirtää Wi-Fi-verkon yli.Lisäksi Nexus- ja Pixel-puhelimien omistajat ovat kertoneet Android Oreon aiheuttavan toisenkin ongelman. Kun datasiirtorajoitus tulee vastaan, katkaiseen puhelin kaikki matkapuhelinyhteydet. Siis pelkkä datasiirto ei katkea, vaan kaikki matkapuhelinyhteydet tekstiviestit ja puhelut mukaan lukien. Google on kertonut olevansa tietoinen ongelmasta ja se työskentelee parhaillaan ongelman korjaamisen parissa.Jos lataa päivityksen ensimmäisten joukossa, kannattaa siis aina varautua pieniin ongelmiin.