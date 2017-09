Täältä näet sen – iPhone X ja iPhone 8 julkistustilaisuus

Vuosi on taas kulunut siitä kun Apple viimeksi esitteli uudet iPhone-mallit ja tänään on taas vuorossa uudet sekä paremmat puhelinmallit. Ensimmäistä kertaa historiassa Apple esittelee uudet puhelimensa, joka sijaitsee yhtiön uuden päämajan tontilla. Massiiviseen auditorioon mahtuu tuhat henkilöä.Lehdistötilaisuuden pitopaikan lisäksi tämän vuoden tilaisuudessa on muutakin erikoista. Ensimmäisen iPhonen julkaisusta tuli tänä vuonna kuluneeksi tasan 10 vuotta, joten Apple haluaa tietysti hieman juhlistaa merkkivuotta. Ehkä konkreettisin osoitus oman puhelinmallin kunniaksi tulee olemaan tänään illalla esiteltävä iPhone X -puhelin, josta on pyritty tekemään niin edistyksellinen kuin Apple vain kykenee tekemään tällä hetkellä.Tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä (kello 20.00 Suomen aikaa) tämän linkin kautta . Lähetys toimii kunhan mobiililaitteessa tai Macissä on tarpeeksi uusi Safari-selain. Windows 10:n käyttäjät voivat seurata lähetystä Microsoft Edge -selaimen kautta.