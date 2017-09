Apple tekee älykellostaan tutkimuslaitteen – Pyrkii havaitsemaan rytmihäiriöt ajoissa

tekee parhaillaan yhteistyötä Stanfordin ja amerikkalaisen telelääketiedeyhtiökanssa selvittääkseen voidaanko Apple Watch -älykelloa hyödyntää sydämen toimintahäiriöiden tunnistamisessa. Asiasta uutisoi CNBC , joka oli kuullut asiasta kahdelta eri lähteeltä.Ajatuksena on, että Apple Watchin mittaaman sykkeen perusteella voitaisiin seurata sydämen toimintaa ja reaaliaikaisen seurannan ansiosta älykello havaitsisi mahdolliset toimintahäiriöt hyvin varhaisessa vaiheessa, jolloin hoitotoimenpiteetkin voidaan aloittaa ajoissa. Apple Watch käytännössä etsisi sydämenlyönneistä poikkeavuuksia ja raportoisi niistä.Apple Watchia voitaisiin käyttää esimerkiksi "korkean riskiprofiilin" potilaiden tarkkailuun, mutta se vaatii että kello on tarpeeksi tarkka ja herkkä.Apple on jo aiemmin ResearchKitin tiimoilta tehnyt lääkäritalojen ja yliopistojen kanssa yhteistyötä, jolla yhtiön kehittämistä laitteista on pyritty tekemään hyödyllisempiä työkaluja lääketieteelliselle tutkimukselle.