Tältä näyttävät uudistuneet, lasikuoriset iPhone 8 ja iPhone 8 Plus -mallit

Apple on tänään Kalifornian Cupertinossa esitellyt uusia tuotteitaan. Applen odotettiin päivittävän iPhone-laitteistoa kolmella uudella mallilla, ja niihin lukeutuu kaksi iPhone 8 -mallinimen kantavaa mallia.Yhtiö päätti hypätä iPhone 7s -mallinimen yli iPhone 7:stä suoraan iPhone 8:aan. Tietysti normaalimallin lisäksi julkaistiin myös isomman, puhlettikokoluokan malli, joka kantaa nimeä iPhone 8 Plus.Vaikka Apple jätti suuremmat muutokset iPhone X -malliin, niin myös edullisemmassa iPhone 8 -mallissa on myös jotain uutta. Muun muassa iPad Prosta tuttu True Tone -näyttö saapui myös iPhone 8:aan. Kamera on uusittu 12 megapikselin kamera normaalikokoisessa mallissa ja Plus-mallissa jälleen tuttu kaksoiskamera, jota on parannettu myöskin.Kamera tukee uutta Portrait Lighting -moodia, joka mahdollistaa valaistuksen muuttamisen uudella tavalla potrettimoodissa. Videokuvaus tukee nyt 4K-kuvausta 60 fps -taajuudella ja hidastuskuvaa saa 240fps nopeudella Full HD -tarkuudella.Edellisen vuoden mallien tapaan näytöt ovat 4,7 tuumaa sekä 5,5 tuumaa. Koko on kuitenkin hieman pienentynyt. Tallennusmuistivaihtoehdot alkavat molemmissa 32 gigatavusta ja parhaimmillaan tallennustilaa on 256 gigatavua. RAM-muistia 4,7 tuuman mallissa on kaksi gigatavua ja Plus-mallissa puolestaan kolme.Molemmat saavat myös päivitetyn A11 Bionic -järjestelmäpiirin, joka tarjoaa melkoisesti lisäpotkua. Se on yhtiön mukaan nopein älypuhelinpiiri ikinä. Applen mukaan se on 70 prosenttia nopeampi kuin iPhone 7:n A10. Siinä on 30 prosenttia nopeampi grafiikkapiiri, joka on ensi kertaa Applen omaa käsialaa.Laite tukee myös lisätyn todellisuuden AR-sovelluksia, joita pystyy kehittämään Applen aiemmin tänä vuonna esitellyllä ARKit-alustalla. iPhone 8:n yksi tärkeimpiä uudistuksia on kuorien lasipinta aiempaan metallipintaan verrattuna, sillä se tuo mukanaan langattoman latauksen Applen älypuhelimeen ensimmäistä kertaa. Yhtiön mukaan lasi on kestävintä markkinoilla.Molemmat iPhone 8 mallit saapuvat ennakkotilattavaksi jo tänä perjantaina eli 15. päivä ja kauppoihin se saapuu 22. päivä kuluvaa kuuta eli ensi viikon perjantaina. Hintaa iPhone 8:lla on alkaen 699 dollaria (64GB) ja iPhone 8 Plussalla 799 euroa (64GB). Värivaihtoehdot ovat harmaan, musta, kulta ja ruusukulta.