Apple nosti iPad Pron hintaa ilman päivitystä kaikessa hiljaisuudessa

Viimeiset pari päivää on mennyt Applen uusien tuotteiden, erityisesti mullistavan iPhone X -mallin, ihastelemisessa, mutta taustalla tapahtui jotain mistä Apple ei ole syystäkään pitänyt kovin suurta mekkalaa.Samalla kun yhtiö esitteli mm. uudet iPhone 8 ja iPhone X -älypuhelimet, päivitetyn Apple TV:n ja uuden version älykello Apple Watchista, niin se uudisti vanhojen laitteiden hinnoittelua. Tavallisesti Apple tiputtaa edellisvuoden mallien hinnoista joitain kymppejä, mutta täällä kertaa yksi jo markkinoilla ollut laite muuttuikin kalliimmaksi, kertoo MacRumors Apple päivitti iPad Pro -tabletin hintoja, ja vaikka alkaen hinta ei muuttunutkaan mihinkään, niin kalliimmat versiot ovat nyt oudosti entistäkin kalliimpia. Dollarihinnoissa sekä 256 että 512 gigatavun mallit ovat nyt 50 paunaa kalliimpia. Tämä koskee kumpaakin kokoluokkaa ja sekä WiFi että LTE-versioita.Arvioiden mukaan hinnoittelun muuttamiseen on voinut vaikuttaa flash-muistien saatavuuden heikentyminen. Joka tapauksessa mikäli iPad Pro on hankintalistalla, niin kannattanee etsiä jälleenmyyjä, joka ei ole vielä muutokseen reagoinut, jos sellaisia vielä löytyy.