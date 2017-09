Uudet iPhonet suorituskykytestissä lähellä MacBook Pro:ta

Applen tiistaina esittelemistä iPhone-malleista huomion vei selkeästi iPhone X ja sen valtaisa näyttö, joka pientä liuskaa lukuunottamatta on vallannut koko etupaneelin. Kyseessä ei tietysti ollut ainoa innovaatio, josta Apple tilaisuudessaan kertoi, mutta näyttävyydessään se jätti muut ominaisuudet varjoonsa.Tapahtuman jälkeen laitteiden uudistuksia on otettu tarkempaan syyniin, ja vaikuttaa siltä, että kenties tärkein uudistus iPhonessa, mukaanlukien se vähemmän päivittynyt iPhone 8, onkin uusi A11 Bionic -järjestelmäpiiri.Jo ennen tilaisuutta tiedettiin, että Apple tulee esittelemään uuden huipputehokkaan mobiilipiirin, joka tarjoaa paitsi parempaa virtapiheyttä niin myös valtaisasti lisätehoa. Nyt on paljastunut, että A11 Bionic saattaa olla tehokkaampi kuin monet uskoivatkaan.MacRumors on kertonut , että piirin Geekbench 4 -tulokset voivat nousta jopa 4274 (1 ydin) ja 10438 (moniydin) pisteeseen, joka tarkoittaisi, että parannusta iPad Pro:sta löytyvään A10X Fusioniin on yli 10 prosenttia.Tulos on jopa niin hyvä, että se päihittää moniajotuloksissa Applen 13-tuumaisen Core i5 -piirillä varustetun MacBook Pro -huippumallin. Yhdellä ytimellä iPhone-suoritin on vielä noin 7,5 prosenttia pisteissä jäljessä.Tietysti kyseessä on vain yksi suorituskykytesti ja se ei kerro paljoakaan monesta osa-alueesta, joissa läppäri pesee puhelimen helposti, mutta tulos on varsin vakuuttava joka tapauksessa.Vertailun vuoksi Snapdragon 835 -piirillä varustetun Android-puhelimet joutuvat tyytymään monta tuhatta pistettä pienempiin tuloksiin. Esimerkiksi OnePlus 5:n ja Galaxy S8:n tulokset ovat luokkaa 2000/6500.Apple kertoi esittelytilaisuudessa , että suoritin on 70 prosenttia iPhone 7:n suoritinta nopeampi ja grafiikkapiiri puolestaan 30 prosenttia edeltäjää suorituskykyisempi.