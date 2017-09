Apple aloitti iPhone 8:n ja uuden Apple Watchin ennakkomyynnin

Apple on aloittanut tänään ensimmäisten tiistaina esiteltyjen laitteiden ennakkotilaukset. Täysin uudistunutta iPhone X -mallia joudutaan odottamaan peräti marraskuuhun asti, joten ennakkotilauskaan ei vielä alkanut, mutta toinen uusi iPhone ja uusi versio Apple Watchista saapuivat ennakkotilattavaksi.Ennakkotilaukseen siis tänään saapuivat iPhone 8 ja iPhone 8 Plus sekä Apple Watch Series 3 . Ensiksi mainittu on käytännössä pieni uudistus viimevuotiseen iPhoneen. Apple Watchin uudistus tuo mukanaan muun muassa GPS-paikantimen.Ennakkotilattavat laitteet saapuvat myyntiin ensi viikon perjantaina eli 22. päivä. Peruskokoinen iPhone 8 maksaa 64 gigatavun mallina 829 euroa ja 256 gigatavun mallina 999 euroa, Plus-malli puolestaan 64 gigatavun tallennustilalla varustettuna 939 eurolla ja 256 gigatavun muistilla varustettuna 1109 eurolla.Suomessa myytävä Apple Watch Series 3 ei puolestaan valitettavasti pidä sisällään jenkkiversiosta löytyvää LTE:tä. Hintaa uudella Apple Watchilla on Suomessa 379 euroa 38 mm kokoisena ja 409 euroa 42 mm kokoisena.