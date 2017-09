Conan O'Brien hauskuutteli Applen Face ID:llä

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Apple aina aika ajoin muuttaa iPhonen toimintatapoja niin radikaalisti, että se saa kuluttajat kyseenalaistamaan maailman arvokkaimman yhtiön kehityssuunnan. Useimmiten lopulta kaikki kääntyy, ainakin jokseenkin, positiiviseksi, ja vaikkapa kuulokeliittimen poistuminen viime vuonna ei jaksa enää ihmetyttää tällä kertaa.



Tämän vuoden iPhone X -mallin suurin uudistus oli valtaisa näyttö, joka valloitti tilan myös kotinäppäimeltä ja Touch ID -sormenjälkilukijalta. Niinpä uutuusmallissa lukituksen avaaminen tapahtuu Face ID -kasvojentunnistuksella. Teknologiassa on omat ongelmansa, mutta koomikko ja talk show -juontaja Conan O'Brienin sketsi keskittyy hieman vähemmän realistiseen ongelmaan.

Conanin sketsissä Applen Craig Federighi kysyy lehdistötilaisuudessa kysymyksiä Face ID:hen liittyen. Kysymykset kuitenkin päätyvät aina tavalla tai toisella puhelimen omistajan pään tai naaman irroittamiseen, nukkuvan käyttäjän naamalla avaamiseen tai muuten irstaaseen tapaan päästä käsiksi toisen käyttäjän iPhone X -laitteeseen.



Todellisuudessa Apple on vakuuttanut, että Face ID:ta on erittäin vaikea huijata. Vain yksi miljoonasta kasvosta kelpaa tunnistukselle, jonka lisäksi silmät pitää olla auki ja kuva tai edes 3D-mallinnos kasvoista ei riitä huijaamaan Face ID:tä. Yksi potentiaalinen ongelma paljastuu myös Conanin videolta, sillä laite tukee vain yhtä kasvoa, joten laitteen jakaminen on hankalampaa.