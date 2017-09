Samsung aloitti Galaxy Note8:n myynnin Suomessa – Haastaja iPhone X:lle

on aloittanut-älypuhelimen myynnin Suomessa tänään. Etenkin luovaan työntekoon ja piirtelyyn sopiva puhelin tulee saataville mustana ja kultaisena.Puhelimesta löytyy kookas, 6,3 tuuman Infinity-näyttö (2960x1440 pikseliä), joka Samsungin markkinointiviestinnässä tarkoittaa käytännössä näytön reunoille kaarevoituvaa ja puhelimen koko etualan kattavaa näyttöä. Samaa näyttöteknologiaa on hyödynnetty aiemmin keväällä julkistetussa Galaxy S8 -älypuhelimessa. Note8:ssa on Always On Display, johon voi piirtää ja tehdä muistiinpanoja S Pen -kynällä avaamatta lukitusnäyttöä.Puhelimen sisältä löytyy 10 nanometrin tekniikalla valmistettu järjestelmäpiiri (kahdeksanytiminen), kuusi gigatavua käyttömuistia sekä kahdesta 12 megapikselin kennosta koostuva kamerajärjestelmä (f/1,7 ja f/2,4), jonka avulla on toteutettu kaksinkertainen optinen zoom. Etukamerassa käytetään kahdeksan megapikselin kennoa.S Pen -kynän sisältävä Galaxy Note8 maksaa Suomessa 1029 euroa. Hinta on 150 euroa alhaisempi kuin Applen tällä viikolla esittelemässä iPhone X:llä