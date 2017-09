Paras kamerasovellus Androidiin - Tässä 5 parasta

VSCO

Jokaisen Android-luurin mukana tulee kamerasovellus. Joissain puhelimissa sovellus on hyvä, joissain erittäin hyvä, mutta useimmissa varsin vaatimaton.Onneksi tähän tarpeeseen on helppo ja ilmainen ratkaisu: uuden kamerasovelluksen asentaminen puhelimen oman sovelluksen rinnalle. Valikoimaa löytyy Google Play-kaupasta valtavat määrät, joten listaamme tässä ns. vakavaan kuvaukseen tarkoitetutVSCO on ehkäpä suosituin kamerasovellus tällä hetkellä. Sovellus tarjoaa valtavat määrät säätövaraa, kuten ISO-herkkyyden säädön, aukon säädöt ja kaikki muutkin ominaisuudet, mitä harrastelijakuvaaja haluaa kameraltaan.Mutta VSCO:n isoin koukku ovat sen kuvaan jälkikäteen lisättävät filtterit, joita löytyy valtavia määriä netin syövereistä, mitä erilaisimpiin tilanteisiin ja käyttökohteisiin. Filttereiden avulla voi luoda vaikkapa Instagram-profiiliinsa yhtenäisemmän värimaailman, luoda kuvakirjoihin sopivat värimaailmat, jne. Juurikin kuvien jälkikäsittely ja laaja yhteisön tuki ovat se juttu, jonka ansiosta VSCO on kasvattanut suosiotaan hurjaa tahtia.VSCO on maksullinen, mutta ohjelmasta on tarjolla 7 päivän ilmainen kokeilujakso kaikilla suodattimilla. Kokeilujakson jälkeenkin itse sovellus toimii, mutta suodattimet eivät.Open Camera on avoimeen lähdekoodiin perustuva kamerasovellus Androidille. Sovellus kattaa oikeastaan kaiken kuvaukseen itseensä liittyvän säätövaran, mitä kuvitella voi: ISO-herkkyyden säätö, aukkolukujen säätö, kasvojen tunnistus ja kaikki muut tarpeelliset ominaisuudet löytyvät suoraan sovelluksesta.Näppärinä pikkulisäyksinä ohjelmasta löytyvät mm. äänen perusteella kuvan ottaminen (esim. viheltämällä , kun kamera on asetettu ottamaan ryhmäkuvaa ja etälaukaisinta ei ole tarjolla), ajastus, äänenvoimakkuuspainikkeiden vapaa säätö erilaisiin kuvaustoimintoihin sekä vasenkätisillekin sopiva käyttöliittymä.Sovellus tukee luonnollisesti myös etukameraa selfieiden ottoon ja mikäli puhelimesta löytyy tuki RAW-tiedostoille, osaa Open Camera tallettaa kuvat myös RAW-muodossa. Sovellus osaa myös kääntää kuvan automaattisesti vaakasuoraan, jolloin vinossa olevia kuvia ei tule vahingossa otettua.Ohjelma on ilmainen, mutta halutessaan ohjelmasta voi ostaa myös "lahjoitusversion", joka tukee Open Cameran kehittäjää.Camera FV-5 on yksi tunnetuimmista Androidin kamerasovelluksista. Sovellus keskittyy nimenomaan järjestelmäkameran tasoisten säätöjen tuomiseen Androidille ja onnistuukin siinä varsin hyvin.Käytännössä kaikki mahdolliset säädöt, mitä vain aiheeseen paneutunut valokuvaaja voi tarvita, löytyvät sovelluksesta. Luonnollisesti jotkut ominaisuudet, kuten jopa 30 sekunnin valotusaika, vaativat myös sen, että puhelin itsessään tukee kyseisiä ominaisuuksia.Mikäli haluat vain järkkäritasoista säätelyvaraa kamerasovellukseesi, on Camera FV-5 ehdottomasti tutustumisen arvoinen.Sovellus on maksullinen. Kokeiluversiossa kuvan resoluutiota on rajattu varsin rankalla kädellä.on ehkä enemmän arkikuvaukseen tarkoitettu sovellus kuin muut listallamme olevat kamerasovellukset. Camera MX ei listaa valtavaa määrää järkkärikameroiden säätöominaisuuksia kuvauksessaan, vaan keskittyy helppoon ja "hauskaan" valokuvaukseen.Sovelluksen jippoina ovat mm. videoista automaattisesti luodut GIF-animaatiot sekä erilaiset erikoistehosteet, joita kuviin ja videoihin voi lisätä. Myös muokkausominaisuudet ovat keskittyneet ennenkaikkea nykyaikaiseen kuvien piristämiseen.Mutta Camera MX:ssä on myös yksi varsin upea lisätoiminto: "menneisyyden kuvaus". Ominaisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että sovellus nappaa myös useamman kuvan talteen ennen varsinaista kuvan ottoa, jolloin voit varsinaisen otetun kuvan lisäksi tutkia myös kuvattavien kohteiden ilmeitä ja asentoja juuri ennen kuvaushetkeä - usein näistä löytyykin se paras kuva, eikä hetkestä, jolloin oikeasti aioit ottaa kuvan. Etenkin paikallaanpysymättömien pienten lasten kanssa ominaisuus on varsin hyödyllinen.Sovellus on ilmainen, mutta sisältää sovelluksen sisäisiä ostomahdollisuuksia lisätoimintoja varten.on yksi vanhimmista Androidin kamerasovelluksista, mutta se on tässä tapauksessa vain hyvä asia. Zoom FX on järkkäritason säätöominaisuudet sisältävä sovellus, joka tekee kaiken, mitä kamerasovelluksen kuuluukin tehdä.Sovellus sisältää mm. Tuen RAW-formaatille (mikäli laite sitä tukee), täydet ISO- ja aukkosäädöt, burst mode -kuvauksen, time lapse -tilan sekä ajastimen.Sovellus on maksullinen, mutta siitä on saatavilla ominaisuuksista hieman karsittu ilmaisversio kokeilua varten.