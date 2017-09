Arvostelut julki – Tätä mieltä iPhone 8:sta ollaan

NDA-salassapitosopimukset ovat rauenneet, joten hätäisimmät kritiikot ovat ennättäneet jo julkaista ensimmäiset iPhone 8- ja iPhone 8+ -arvostelut. Puhelimien tekniikka kerää kehuja, mutta muotoilua haukutaan tylsäksi.Esimerkiksi The Verge ja Engadget pitävät iPhone 8:n ja sitä hieman kookkaamman iPhone 8+ -mallin yhtenä suurimpana heikkoutena tylsäksi käynyttä muotoilua, joka onkin suurelta osin sama kuin mitä Apple on puhelimissaan käyttänyt iPhone 6:sta lähtien. Vaikka ulkonäöllisesti muotoilu onkin samaa, niin muutoksia on kuitenkin tehty. Takakuori ei ole enää metallia, vaan se on vaihdettu langattoman latauksen mahdollistamiseksi lasiin.Engadgetilla kritisoidaan myös sitä, että iPhone 8:n ja iPhone 8 Plussan vedenkestävyys (IP67) ei ole tarpeeksi hyvä – tai oikeammin, kilpailijoiden malleissa luvataan korkeamman luokan vedenkestävyyttä.Puhelimien hyvinä puolina pidetään uutta ja nopeaa A11 Bionic -järjestelmäpiiriä sekä laajennetun todellisuuden tarpeisiin suunniteltua kameraa. iPhone 8 Plussassa on lisäksi uusi Portrait Lighting -kuvaustila, jonka avulla voi säätää kuvien valaistusolosuhteita. Engadgetin mielestä se vaatii vielä hiomista, sillä sillä muokatut kuvat näyttävät epäluonnollisilta. TechCrunchin arvostelussa taas kehutaan beta-asteella olevan ominaisuuden toimivuutta.The Verge pitää iPhone 8 Plussan kohdalla ongelmallisena sitä, että kallein versio maksaa ainoastaan hieman vähemmän kuin iPhone X:n kallein versio.Geekbench 3:n multicore-testissä iPhone 8 nakuttaa tauluun ennätykselliset yli 10 000 pistettä. Single-core-testin tulokset ovat niin ikään erinomaiset, yli 4200 pistettä.