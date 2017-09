Huawei pilaili Applen kasvontunnistuksella

Huawei on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon, jossa se pilailee Applen, ja erityisesti sen uuden kasvojentunnistusominaisuuden, kustannuksella.



Lyhyellä videolla nähdään pellenaama pomppimassa puhelimen näytöllä, kun puhelin pyrkii tunnistamaan sitä. Tämä johtaa tietysti epäonnistuneeseen tunnistukseen, mutta tarkoituksena ei ole pelkästään vitsailla Applen Face ID:llä ja epäonnistumisella lehdistötilaisuudessa, vaan yhtiö haluaa promota myös omaa laitettaan.

Kyse on 16. lokakuuta esiteltävä, joka on mitä todennäköisimmin Huawei Mate 10. Videolla Huawei käyttää hashtagiä #TheRealAIPhone eli "se oikea tekoälypuhelin". Videon kuvauksessa on puolestaan teksti "Let's face it, facial recognition isn't for everyone", joka viittaa siihen, että Huawei uskoo pystyvänsä parempaan kasvojentunnistuksessa kuin Apple.



Tällaisen pilailun jälkeen Huawein teknologian onkin parempi toimia enemmän kuin hyvin, vai kuinka?