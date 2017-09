Samsung hillitsee Bixby-pakkosyöttöä – Galaxy S8:n näppäimen voi poistaa käytöstä

:n-avustaja tarjoaa paljon hyödyllisiä ominaisuuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan tykkää kuitenkaan käyttää sitä. Samsungin mielestä taas palvelu on niin hyödyllinen, että sitä varten Galaxy S8:aan on lisätty oma erillinen näppäin.Bixbyyn vähemmän innostuneesti suhtautuvat kuluttajat ovat ehkä toivoneet, että dedikoitua Bixby-näppäintä voisi käyttää johonkin muuhun käyttötarkoitukseen. Käyttäjä voisi esimerkiksi itse ohjelmoida sen tekemään jotakin minkä henkilökohtaisesti kokee tärkeäksi. Tällaista mahdollisuutta Samsung ei kuitenkaan ole tarjonnut eikä tule tarjoamaan ainakaan lähitulevaisuudessa.Samsung on nyt kuitenkin julkaissut Galaxy S8 -älypuhelimille ohjelmistopäivityksen, jonka avulla Bixby-näppäimen voi ottaa kokonaan pois käytöstä, kertoo SamMobile . Näin käyttäjä ei tule aktivoituneeksi avustajaa epähuomiossa.Bixby-näppäimen deaktivointi onnistuu kun päivityksen avaamisen jälkeen avaa Bixby Home -näkymän. Näytön yläreunassa pitäisi olla liukukatkaisin, jota vetämällä painikkeen saa pois käytöstä.Galaxy S8:n julkaisun jälkeen saataville tuli kolmansien osapuolien ohjelmia, joiden avulla painikkeen toiminnallisuuden pystyi määrittämään haluamakseen. Nämä sovellukset kuitenkin poistettiin sovelluslataamoista nopeasti.