Uuden Apple Watchin suosiosta saa kiittää iPhone X:n myöhästymistä?

Apple esitteli viime viikolla uusia laitteita jälleen oikein toden teolla. Yhtiö uusi niin Apple TV:n, iPhonen kuin Apple Watchinkin mallistoja.Kaikkein tärkein uusista julkistuksista oli tietysti uusi iPhone X, joka ei kuitenkaan näe päivänvaloa vielä yli kuukauteen. Vasta marraskuussa kauppoihin saapuva uusi harvinaisempi, kalliimpi ja tietysti parempi iPhone muuttaakin kuluttajien käyttäytymistä melkoisesti, arvioi KGI Securitiesin Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo.Kuon mukaan iPhone X:n kysyntä on niin suurta, että se syö todennäköisesti melkoisesti iPhone 8 -ennakkotilauksia ja myyntimääriä. Kaikkiin tuotteisiin uudenlaisella iPhonella, ja sen myöhäisellä myyntiaikataululla, ei ole.Vaikka iPhone 8:n ennakkomyynti on sujunut aiempia malleja hitaammin, niin Kuo uskoo, että uuden Apple Watch Series 3:n myynti on käynyt ennakoitua kuumempana. Syytä Kuo hakee esimerkiksi siitä, ettei LTE-versiosta joudu maksamaan kuin 70 dollaria tavallista versiota enemmän.LTE-version odotetaan olevan normiversiota suositumpi, joskin se on saatavilla huomattavasti harvemmassa. Esimerkiksi Suomessa LTE-versio ei tule ainakaan alkuun saataville lainkaan.Kenties Apple Watchin menestymisestä saakin kiittää iPhone X:n myöhästymistä, jonka johdosta laitetta odottavat halusivat sijoittaa johonkin Apple tuotteeseen. Luonnollisesti iPhone 8 ei tule kysymykseen, jos odottaa tulevaa kymppimallia.Apple TV:n ja iPhone 8:n tavoin Apple Watch Series 3:n ensimmäiset ennakkotilaukset saapuvat asiakkaille 22. syyskuuta eli perjantaina, jolloin se saapuu myös myyntiin Applen liikkeissä.Ennakkotilaukset iPhone X:lle alkavat 27. lokakuuta viikko ennen julkaisua 3. marraskuuta.