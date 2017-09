Huaweilta tulossa ensimmäinen "reunuksettomalla" näytöllä varustettu älypuhelin, kuva vuoti

Huaweilta odotetaan muutaman viikon päästä uutta Mate-sarjan huippupuhelinta, mutta yhtiöllä saattaa olla pian tarjolla myös uusi, tämän vuoden trendinäytöllä varustettu malli.Mate 10:n lisäksi huhuissa on nähty myös G10-älypuhelin, joka on nyt vuotanut myös kuvissa. Kuten oheisesta kuvasta paljastuu, niin kyseessä on liki koko etupaneelin kokoisella näytöllä sekä peräti kahdella kaksoiskameralla varustettu malli.Koko etupaneelin kattavaa, esimerkiksi Samsungin Infinity Displayn tai uuden iPhone X:n kaltaista näyttöä on odotettu myös Mate 10:een , mutta se jää nähtäväksi. Nyt vuotanut kuva ei kuitenkaan vaikuta olevan Mate 10:stä, sillä aiemmin Huawein itsensä julkaisema kuva paljasti sen takapaneelin.Niinpä G10-malli voikin olla Huawein ensimmäinen "reunuksettomalla" näytöllä varustettu älypuhelin. Sen näytön kerrotaan olevan 5,9 tuuman kokoinen ja tarjoaa monen kilpailijan tavoin 18:9-kuvasuhteen.