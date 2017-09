Kestävyystestaajan pakeilla kävi uuden lasidesignin saanut iPhone 8

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Kestävyystestaaja Zack Nelson on saanut käsiinsä uuden iPhone 8:n. Kovasti viimevuotiselta mallilta näyttävä puhelin on saanut muutamia merkittäviä päivityksiä, joita käsitellään oheisella YouTube-videolla.



JerryRigEverything-kanavan Zack on käynyt läpi oman perinteisen kestävyystestin Applen uusimmalla älypuhelimella. Tähän kuuluu naarmutus-, tuli- ja taipuvuustestit.

Edellisvuoden mallista poiketen iPhone 8 on saanut lasisen takakuoren, joka mahdollistaa langattoman latauksen. Samalla Apple mainostaa lasiaan kestävimmäksi älypuhelimissa, mutta kuinka se näkyy naarmuuntumisessa?



No ei itseasiassa lainkaan, sillä kyseinen lasi niin edessä kuin takana naarmuuntuu samalla tavalla kuin viime vuotisessa mallissa ja valtaosassa muissakin puhelimissa. Kyseessä ei siis ole erityisen hyvä lasi naarmuuntumista vastaa, mutta kenties se suojaa paremmin iskuilta?



Valitettavasti pudotustesti ei kuulu JerryRigEverything-kanavan tavanomaisiin testeihin, mutta Nelson kysyykin katsojilta olisiko sellainen tässä tapauksessa tarpeen.



Apple on jälleen kertonut suojaavansa iPhone-kamerat safiirilla, mutta kuten edeltäjässä, niin safiiri ei ole aivan sitä laadukkainta mallia, josta johtuen se naarmuuntuu kutakuinkin yhtä helposti kuin laitteessa käytetty lasi. Videossa myös huomioidaan, että iPhone 8:n metallinen kamerareunus ei yllä lasin yläpuolelle, joten se ei suoraa naarmuuntumiselta.



Muuten iPhone 8 onkin testaajan mieliin ja esimerkiksi taipuvuus on käytännössä minimissä. Edes kumisuojia ei saatu tällä kertaa pois paikaltaan voimakkalla taivuttamisella.