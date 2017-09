Uusien iPhone-mallien suorituskyky jättää jälkeen jopa läppäreitä, ero Galaxyihin huima

Applen mobiilipiirien suorituskyky on ollut aina aivan omaa luokkaansa. Se on vuosi toisensa jälkeen tuhonnut tieltään tehokkaimmatkin Android-puhelimet, ja useimmiten jopa vuoden vanha iPhone kilpailee uunituoreen Androidin kanssa.Nyt julkaistut iPhone-mallit eivät ole tietysti poikkeus säännössä. Uusi A11 Bionic -piiri tarjoaa entisestään parantunutta suorituskykyä, jonka voisi kuvitella päihittävän uusimmatkin Android-lippulaivamallit. Tom's Guide on testannut uusien iPhone 8 ja iPhone 8 Plus -mallien suorituskykyä useilla testeillä, jotka kertovat uuden piirin hurjasta tehosta. Applen mukaan A11 Bionic on iPhone 7:n A10 Fusionia piiriä 70 prosenttia nopeampi ja tarjoaa ensimmäistä kertaa Applen oman grafiikkapiirin, joka on edeltäjää 30 prosenttia suorituskykyisempi.Tehomittauksissa iPhone 8 osoittautuikin kenties nopeammaksi kuin arvattiinkaan. Tom's Guiden GeekBench 4 -mittauksissa saavutettiin pisteet 10170 (iPhone 8) ja 10472 (iPhone 8 Plus), ja niinpä taakse jäi selvästi n. 6000-6500 pisteeseen päätyvät Galaxy S8, OnePlus 5 ja Galaxy Note 8. Kuten aiemmin arvioitiinkin , niin iPhone 8 päihittää pisteissä myös esimerkiksi Applen oman MacBook Pro -kannettavan, joka on varustettu Intelin Core i5 -suorittimella, sekä Dellin XPS 13 -kannettavan.3DMarkissa erot Android-puhelinten ja iPhonen välillä olivat myös samaa tasoa, mutta 4K-videon editoinnissa iPhone 8 oli kenties vielä selvemmin edellä. 2 minuutin videon käsittely kesti 42 sekuntia, kun Note 8:lla meni yli kolme minuuttia ja Galaxy S8:lla peräti yli neljä minuuttia.Loppukaneettina Tom's Guide toteaakin, että kyseessä on helposti markkinoiden nopein puhelin. Ainakin siihen asti, kun iPhone X julkaistaan, sillä se pitää sisällään samaisen A11 Bionic -piirin.