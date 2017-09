WhatsAppin kovin kilpailija paljastaa yksityisviestit Kiinan valtiolle

Kiinalaisen teknologiayhtiö Tencentin omistama WeChat-viestipalvelu paljastaa yksityiskeskusteluissa käydyt viestit Kiinan hallinnolle . Asia tuli ilmi palvelun päivitetyistä yksityisyydensuojakäytännöistä (privacy policy).WeChat ei ole välttämättä länsimaissa erityisen hyvin tunnettu viestipalvelu, sillä täällä markkinoita dominoivat WhatsApp, Facebook Messenger ja Snapchat. Kiinassa WeChat on sen sijaan paljon suurempi ilmiö ja palvelulla onkin jo 662 miljoonaa käyttäjää. Pikaviestipalvelun käytön jatkaminen ja uuden ohjelmistopäivityksen lataaminen edellyttää sen, että hyväksyy samalla uuden yksityisyydensuojakäytännön.Tieto ja kuvat tapahtumista leviävät nykypäivänä kulovalkean tavoin pikaviestipalveluissa, minkä takia Kiinan hallintokin haluaa palvelut tiukemman kontrollin piiriin. Pelkkä keskitetty verkkosensuuri ei enää riitä, kun ihmiset voivat havainnoida ja siirtää tietoa toisilleen suoraan ilman ulkopuolista mediaa. Hallinto on jo linjannut, että WeChatin käyttäjiä pidetään vastuullisina esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa levitetyistä tiedoista, jotka koetaan kyseenalaisiksi.WhatsAppin eräs myyntivaltti on ollut sen end-to-end-salaus, jonka ansiosta vain keskustelijat voivat tietää keskustelun sisällön.