WhatsAppin toiminta estettiin – Kiina hyökkäsi pikaviestipalvelua vastaan

Kiina on estänyt-pikaviestimen toiminnan maassa, kertoo The New York Times . Estotoimenpiteiden arvellaan liittyvän tavalla tai toisella kuukauden päästä järjestettäviin Kiinan kommunistisen puolueen kokoukseen.Kiina esti jo heinäkuussa WhatsAppin video- ja äänipuheluiden toiminnan sekä mediatiedostojen lähettämisen – ainakin osittain. Tuolloin kuitenkin tavalliset tekstiviestit toimivat moitteettomasti. Estot poistettiin hetkeksi, mutta nyt ne ovat tulleet jälleen voimaan ja tällä kertaa myös tekstiviestien lähettäminen on estetty. WhatsAppin toimintahäiriöt Kiinassa laittoi merkille Symbolic Softwaren kryptografi Nadim Kobeissi.Facebook ei ole suostunut kommentoimaan WhatsAppin tilannetta tai yhtiön palveluiden kokemia aiempia haasteita Kiinassa. Vaitonaisuudelle voi olla perustellut syyt, sillä Kiina on iso markkina-alue eikä Facebookilla ole varaa menettää sitä.Eilen uutisoimme kuin WhatsAppin kovin kilpailija ja Kiinan pikaviestimarkkinoita hallitseva WeChat on päivittänyt yksityisyydensuojakäytäntöjään , jotka mahdollistavat nyt yksityistietojen luovuttamisen Kiinan viranomaisille.