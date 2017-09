iPhone 8 pitää rätisevää ääntä? Apple tunnustaa ongelman

Sellaista iPhone-julkaisua ei taida ollakaan, mistä ei saataisi jonkinlaista kohua aikaiseksi. Joskus syy on antennin toiminnassa, joskus karttapalvelussa ja joskus puhelimen vääntymisessä. Myyntiin jo ennättänyt iPhone 8 ei ole poikkeus tässäkään suhteessa, sillä nyt netissä on alettu kohdista puhelimen korvakuulokkeen laadusta.Muutamissa markkinoille päässeissä puhelimissa iPhone 8:n kuuloke pitää rätisevää ja staattista ääntä puhelun aikana. Ongelmasta on keskusteltu verkossa keskustelupalstoilla, muun muassa Redditissä ja Applen omilla tukifoorumeilla Applen edustaja kertoi The Vergelle , että yhtiö on tietoinen ongelmasta ja se koskettaa pientä määrää myytyjä laitteita. Kuluttajien ei kannata olla kovin huolissaan, sillä fyysistä vikaa puhelimissa ei ole, vaan ylimääräiset äänet saadaan poistettua tulevan ohjelmistopäivityksen avulla. Ylimääräisiä ääniä esiintyy sekä iPhone 8:lla että iPhone 8 Plussalla, mutta se ei kuulu välttämättä jokaisen puhelun aikana.Näyte kuulokkeen pitämästä äänestä löytyy alla olevasta YouTube-videosta.