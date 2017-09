Sony muuttaa älypuhelinten ikonisen designin

Sonyn älypuhelimet eivät ole taatusti suosituimpia, mutta niillä on eittämättä omanlainen muotoilu ja tyyli, joka jakaa mielipiteitä. Japanilaisyhtiön älypuhelindesign on pitkään ollut samaa tuttua, mutta nyt siihen on tulossa muutos.Sonyn johtoportaasta on kerrottu indianexpress.com:lle , että tulevassa lippulaivamallissa nähdään täysin uudistunut design.Kenichiro Hibin mukaan Xperia-puhelimissa nähty neliskanttinen design isoine näytön reunuksineen saa rinnalleen uudenlaisen muotoilun. Perinteisestä omnibalance-designista siirrytään siis muiden valmistajien tapaan "reunuksettomiin" näyttöihin.Uudella designille varustettu huippupuhelin saapuu Hibin mukaan "pian". Hän kertoo, että uudenlaista muotoilua nähdään uudessa mallistossa, jota huippupuhelin edustaa. Niinpä muotoilun lisäksi pesäeroa aiempiin X-sarjan malleihin, kuten Xperia XZ1 (kuvassa), tehdään myös nimessä.Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa milloin laite saapuu, mikä sen nimi on tai millaista teknologiaa siitä löytyy.