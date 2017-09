Elokuvakuvaaja vertasi LG-huippupuhelimen kameraa 50 000 euron elokuvakameraan

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Älypuhelinten kamerat ovat syrjäyttäneet pokkarit lähes täysin ja kovaa vauhtia lähestymässä vakavammin otettavia kameroita kuvauskyvykkyydessä. Jotkut älypuhelinkamerat tosin tarjoavat erityisen hyviä ominaisuuksia juuri videokuvauksesta kiinnostuneille, ja siitä esimerkki ohessa.



Full Time Filmmakerinä tunnettu Parker Walbeck on julkaissut YouTubessa LG:n sponsoroiman videon, jolla herra vertaa korelaisyhtiön uusinta huippupuhelinta elokuvakameraan. Vertailu tehdään replikoimalla herran yksi lempielokuvakohtauksista molemilla kameroilla.

The Secret Life of Walter Mitty -elokuvasta otetun kohtauksen longboard-kohtaus kuvattiin LG V30 -huippupuhelimella sekä REDin valmistamalla Weapon-kameralla, jonka hinta on jossain noin 50 000 euron paikkeilla. Molemmissa käytettiin samoja lisälaitteita, kuten dronea, joten pelkällä kameralla tällaista jälkeä ei tietysti saa.



Lopputuloksena on kuitenkin varsin komeaa laatua, ja vaikka Red Weaponin hyödyt tulevat ajoittain selvästikin esille, niin LG:n huippupuhelin selviytyy tehtävästi loistavasti. Erityisen hyvin laite soveltuu elokuvamaiseen kuvaamiseen, koska sen LOG-tallennus mahdollistaa paremmat jälkieditoinnin ja laitteen kamerasovelluksesta löytyy valtavasti säätöjä.



Videossa selitetäänkin melko yksityiskohtaisesti vertailu, joten ei muuta kuin nauttimaan hienosta videokuvasta.