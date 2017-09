Huawein Mate 10 -teaser: "Tämä ei ole älypuhelin"

Delivering the ultimate experience, going beyond smart, using the transformative power of #AI. Welcome to intelligent. #HuaweiMate10 pic.twitter.com/u9yD1mhdYy -- Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 29, 2017

Huawei on julkaissut pian julkaistavaa Mate 10 -laitetta silmällä pitäen uuden videon Twitterissä. Melkoisen eeppisellä videolla ääni kertoo, ettei tulossa oleva laite ole älypuhelin, vaan jotain vielä älykkäämpää.Mate 10 ei ole Huawein mukaan älypuhelin (smartphone), vaan älykäs kone (intelligent machine). Yhtiö viittaa tietysti tekoälyyn, jota Mate 10 -älypuhelimeen – kyllä, se on edelleen älypuhelin – tuodaan uudella tekoälypiirillä.Huawein omistaman HiSilicon-piirivalmistajan uusin Kirin 970 -järjestelmäpiiri on saanut erillisen suorittimen, joka on tarkoitettu ainoastaan tekoälysovelluksiin. Erillinen neuroprosessointiyksikkö (NPU) tekee Huawein mukaan Mate 10:stä täysin uudenlaisen laitteen ja se on elossa ja ymmärtää mitä sen ympärillä tapahtuu.Yhtiö onkin viimeaikoina kunnostautunut mm. pilkkaamalla Applen tekoälyominaisuuksia Nähtäväksi jää millaista tekoälyosaamista Huawein tuleva Mate 10 ja sen Kirin 970 kykenevät tarjoamaan, onko laite oikeasti kyborgi, ja onko nauraminen Applen osaamiselle ollut ansaittua.Laite julkaistaan parin viikon päästä, 16. lokakuuta.