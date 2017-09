Kaupankäynti Rovion osakkeella alkoi – Alkuinnostus taantui iltapäivällä

Mobiilipeliyhtiö Rovio Entertainmentin listautuminen Helsingin pörssiin sujui onnistuneesti, sillä listautumisanti jouduttiin keskeyttämään ennenaikaisesti ylimerkitsemisen takia. Kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi pörssissä tänään.Kaupankäynti alkoi Rovion osakkeella hyvin, sillä osakkeen arvo oli aamulla heti viiden prosentin nousussa. Osakkeen arvo mitattiin yli 12 eurossa, kunnes puolilta päivin arvo alkoi laskea ja nyt Rovion osakkeella käydään kauppaa 11,50 euron tuntumassa. Helsingin pörssissä on ollut tänään yleisesti punertava päivä, sillä OMXH-yleisindeksi on laskenut 0,5 prosenttia eilisen nousupäivän jälkeen. Reutersin haastattelussa Rovion pääomistaja Kaj Hed totesi, että yhtiö aikoo ottaa osaa pelialan konsolidoitumiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Rovio on valmis käyttämään rahojaan muiden peliyhtiöiden ostamiseen. Hed omistaa Roviosta listautumisen jälkeen 37 prosenttia.