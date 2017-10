Kuvavuoto – Tältä näyttää Huawein uusi lippulaivapuhelin

Huawei Mate 10 Pro pic.twitter.com/3RgjObXmw6 — Evan Blass (@evleaks) October 1, 2017



Parin viikon kuluttua Huawei esittelee syyskauden lippulaivamallistonsa , mutta yhtiön harmiksi tietoja tulevista puhelimista on jo tihkunut verkkoon. Android-vuotoja takova Evan Blass on esimerkiksi julkaissutlehdistökuvan.Teknisesti Huawei Mate 10 Pro näyttäisi noudattavan nykyaikaisia trendejä. Puhelimesta löytyy koko etupuolen kattava näyttö sekä kaksoiskamerajärjestelmä, joka Huaweille ominaiseen tyyliin on Leica-brändätty (aukkoluku jopa f/1,6). Huhujen mukaan puhelimen näyttö olisi kooltaan noin kuusi tuumaa ja näytön resoluutio 2880x1440 pikseliä (kuvasuhde 18:9). Järjestelmäpiirinä käytetään ilmeisesti HiSiliconin Kirin 970:tä.Huawei on kuluneen syksyn aikana puhunut markkinointiviestinnässään paljon tekoälystä ja Blassin vuotamassa lehdistökuvassakin on suora viittaus tekoälyyn (AI). Jää nähtäväksi millä tavoin Huawei on tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksia käytännössä hyödyntänyt.