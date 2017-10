Google paljastaa uuden puhelimen huomenna – Tältä uusi Pixel näyttää

järjestää huomenna lehdistötilaisuuden, jossa yhtiön odotetaan esittelevän joukon uusia laitteita. Mukana on myös uuden sukupolven Pixel-älypuhelimet, jotka ovat ennakkoon ehkä ne kaikkein odotetuimmat uutuudet.-pohjaisten älypuhelimien ulkonäkö paljastui jo syyskuun lopulla , mutta Evan Blass on julkaissut siitä huolimatta hänen omien lähteiden paljastamat kuvat VentureBeat-sivuston kautta . Julkaistuissa kuvissa näkyy sama puhelin kuin syyskuun lopulla, joten näyttää melko varmalta, että Pixel 2- ja PIxel 2 XL -puhelimet tulevat muistuttamaan hyvin paljon ensimmäisen sukupolven Pixeleitä.HTC:n ja LG:n kehittämissä puhelimissa on hyvin perinteinen muotoilu, joten Google ei ole lähtenyt kikkailemaan edge-to-edge-tyyppisillä näytöillä. Sen sijaan Google on päätynyt lisäämään puhelimen näytön ympärille eteenpäin osoittavat stereokaiuttimet. Google ei ole lähtenyt mukaan myöskään tuplakameravillitykseen.