Snapchatiin tulossa uusi ominaisuus tänään – Tämä se on

Snapchatista on nopeassa tahdissa muodostunut aktiivinen laajennetun todellisuuden hyödyntäjä, eikä pikaviestipalvelu aio toppuutella kokeiluhalukkuuttaan tällä saralla. TechCrunchin mukaan Snap on lisäämässä palveluunsa uuden taideominaisuuden.Taitelija Jeff Koonsin kanssa yhteistyössä toteutetun ominaisuuden avulla snapchattaajat voivat ihmetellä Koonsin moderneja taideteoksia ympäri maailman erilaisissa ympäristöissä. Enää ei siis tarvitse käydä taidegallerioissa tai -museoissa, vaan hänen teoksiaan voi ihmetellä puhelimen näytön kautta kuin ne olisivat suoraan sinun nenäsi edessä.Snapchatin on tarkoitus julkistaa ominaisuus vasta tänään illalla, mutta yllätys meni pilalle kömpelösti toteutetun countdown-kellon takia. Muuttamalla keinotekoisesti art.snapchat-sivuston kellon aikaa nokkelimmat pääsivät käsiksi Snapchatin julkistukseen. Sivustolta löytyi niin kuva- kuin videomateriaalia, jota välitettiin esimerkiksi TechCrunchille. Alla olevassa art.snapchat.com-sivustolta ladatussa videossa kerrotaan Snapchatin ja Koonsin yhteistyöstä (videossa ei ole ääniraitaa).Koonsin taideteoksia on ripoteltu ainakin New Yorkiin, Chicagoon, Washington D.C.:hen, Los Angelesiin, Las Vegasiin, Torontoon, Sydneyhin, Lontooseen, Pariisiin ja Rio de Janeiroon.