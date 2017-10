Uusia Pixel-puhelimia myyty jo loppuun

Google esitteli eilen uudet Pixel-puhelimet ja osa laiteversioista on myyty heti loppuun verkossa. Google esitteli eilen uudet Pixel 2 ja Pixel 2 XL -puhelimet, jotka tarjoavat muun muassa markkinoiden johtavan älypuhelinkameran.Raportit kertovat , että useat version uusista Pixel-puhelimista on jo myyty loppuun. Erityisesti kysyntää on ollut suuremmalle Pixel 2 XL -puhelimelle, joka sisältää suuren kuuden tuuman näytön, jonka ansiosta reunukset ovat kaventaneet liki olemattomiin.Muun muassa Yhdysvalloissa ja Saksassa Pixel 2 voi saada jo 17. lokakuuta, mutta Pixel 2 XL:n odotusajat ovat pidempiä. Saksassa Pixel 2 XL:n odotusaika on tällä hetkellä vähintään 5-6 viikkoa.Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että laitteen myyntiluvut eivät kuitenkaan todennäköisesti vielä huimaa päätä, sillä Google on tuonut laitteen myyntiin vain muutamissa maissa. Lisäksi näissäkään maissa saatavilla olevat laitemäärät eivät välttämättä ole heti julkaisun yhteydessä kovin suuret.Google myöskin tunnusti julkaisutilaisuudessa, että viime vuoden Pixel-puhelimien kohdalla toimitukset olisivat voineet sujua paljon paremmin ja tarjontaa olisi pitänyt olla enemmän.