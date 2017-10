OnePlus 5 loppuunmyyty ympäri maailmaa - OnePlus 6 jo tulossa?

Vaikkajulkistuksesta on vain jokunen kuukausi, vaikuttaa supersuosittu puhelin olevan jo nyt loppu useissa maissa.Raportit Yhdysvalloista kertovat myyjien varastosaldojen olevan nollalla ja sama tilanne on useissa muissakin maissa. Tämä on luonnollisesti pistänyt vettä myllyyn siitä, että seuraava malli olisi tulossa jo aivan lähiaikoina.Viime vuonna OnePlus julkisti erittäin nopealla aikataululla-mallin vaikkajulkistuksesta olikin kulunut vain joitakin kuukausia. Nyt odotellaankin, onko kyseessä vain hetkellinen ongelma tuotannon suhteen vai onko OnePlussan omistajajulkaisemassa jo syksyn aikana jokotai OnePlus 6-mallin.