Android-merkit innostuivat iPhone X:n teknologiasta – Tulossa myös Androidiin?

Syyskuun alussa Apple esitteli yhtiön puhelinmalliston tulevaisuuden kehityslinjoja edustavan iPhone X:n, jossa oli etupuolen kattavan näytön tieltä heivattu kokonaan kotinäppäin ja sitä kautta myös Touch ID -sormenjälkilukija. Biometrinen tunnistus on toteutettu puhelimessa uuden TrueDepth-kameran avulla, joka kykenee hahmottamaan kasvojen kolmiulotteisesti.Ennen puhelimen julkistusta keskusteltiin paljon siitä, että valitseeko Apple iPhone X:ään 3D-kasvojentunnistuksen vai aikooko se upottaa sormenjälkilukijan osaksi puhelimen näyttöä. Vaihtoehdoista ensimmäinen osoittautui Applen valinnaksi ja vaikuttaa siltä, että se on ollut yhtiön valinta jo pitkään, vaikka joidenkin huhujen mukaan se olisi ollut "suunnitelma B" siltä varalta että Touch ID:n integrointi näyttöön ei onnistu.Applea seuraava analyytikko Ming-Chi Kuo on havainnut Android-merkkien kiinnostuneen kasvojentunnistusteknologiasta voimakkaasti iPhone X:n julkistuksen jälkeen. Kuon seuraamissa tapauksissa Android-merkkien kyselyiden määrä 3D-kasvojentunnistusteknologiaa tarjoaviin yrityksiin on kolminkertaistunut iPhone X:n esittelyn jälkeen. Tämä viittaisi siihen, että Android-leirissä oltaisiin valmiita seuraamaan Applen jalanjälkiä.Applen ratkaisun etuna näyttöön integroituun sormenjälkilukijaan verrattuna on se, että 3D-kasvojentunnistusta voidaan käyttää muuhunkin kuin vain biometriseen tunnistautumiseen. Tästä esimerkkinä Apple tarjosi animoji-hahmot, mutta lisää hyödyntämistapoja keksitään varmasti löydetään myöhemmin laajennetun todellisuuden puolelta.