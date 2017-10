Apple käynnisti tutkinnan – iPhone 8:n akut paisuneet

Paljon mediahuomiota osakseen saaneen-akkuongelmien jälkeen ihmiset kiinnittävät syystäkin huomiota puhelimiensa akkujen käyttäytymiseen. Tarkkaavainen kannattaa olla uusienkin puhelimien kohdalla, sillä niissäkin voi ola ongelmia.Kysymyksiä on herännyt esimerkiksi iPhone 8:n akun suhteen . Verkossa on julkaistu muutamia valokuvia uusista iPhoneista, jotka ovat alkaneet muistuttaa tiinettä sammakkoa, kun puhelimen akku on alkanut yllättäen paisua. Tämä on vahva indikaatio viallisesta akusta. Toistaiseksi raportoituja tapauksia on vain muutama, joten on liian aikaista julistaa #batterygate alkaneeksi, vaikka se ehkä houkuttelevaa olisikin.Kyseessä voi olla tilastollisesti merkityksetön määrä puhelimia, joihin on valmistusprosessin aikana tullut joitain vikoja. Apple on kuitenkin tietoinen tapauksista ja yhtiö kertoo aloittaneensa tapausten tutkinnan. Galaxy Note7:n takaisinvetoruljanssien jälkeen Apple tuskin haluaa löytää itseään samanlaisen fiaskon keskeltä.