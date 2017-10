Vuoto vahvistaa Huawein odotetun huippupuhelimen designin

Tämän vuoden älypuhelinten lippulaivajulkistuksista ei ole jäljellä enää montaa laitetta. Niinpä voikin helposti sanoa, että Huawein pian esiteltävä Mate 10 on loppuvuoden odotetuin huippupuhelin.Huawei on pyrkinyt saamaan hypeä aikaan muun muassa nauramalla Applelle julkaisemalla eeppisiä videoteasereitä , ja haastamalla iPhonen näytön Huawein Mate 10 tuleekin varmasti olemaan melkoisen hyvä puhelin, mutta nähtäväksi jää kuinka hyvin se pystyy vastaamaan sille asetettuihin huippukorkeisiin odotuksiin.Tässä vaiheessa moni tekninen yksityiskohta on vielä epäselvää, mutta uusi vuotokuva paljastaa laitteen ulkonäön toistamiseen . Kaksi vuotanutta kuvaa esittelee laitteen mustaa ja sinistä versiota, joskin tulossa on aiemman vuodon mukaan myös ruskea versio.Kuvat vahvistavat aiemmat huhut Leica-tuplakamerasta ja takakuoren keskelle sijoitetusta sormenjälkilukijasta. Samalla vahvistuu myös valtaisa, liki koko etupaneelin kattava näyttö, joka vaikuttaa näiden kuvien perusteella kaareutuvan selkeämmin reunoille Samsungin huippupuhelinten tavoin. Nämät kuvat paljastavat ensi kertaa, että laitteessa on myös tuplasalama.Mate 10:stä tulee lisäksi löytymään mm. Huawein oma Kirin 970 -piiri, joka tarjoaa yhtiön mukaan uudenlaisen tekoälysuorittimen.Huawei esittelee uutuuslaitteen 16. lokakuuta.