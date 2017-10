Googlen uusin kokeilu: YouTube-videot toistuvat automaattisesti mobiilissa

Google tunnetaan yhtenä verkon A/B-testauksen edelläkävijöistä. Yhtiö on vuosien varrella kokeillut monenlaisia pieniä ja suurempia muutoksia palveluihinsa kaikessa hiljaisuudessa.Esimerkiksi YouTubessa nähdään aika ajoin uusia ominaisuuksia, joista osa löytää tiensä lopulliseen käyttöliittymään. Uusin kokeilu on kohdistettu tällä kertaa palvelun mobiilisovellukseen ja erityisesti sen kotinäkymään. Android Centralin mukaan YouTuben mobiilisovelluksen käyttäjistä osalle on julkaistu uusi kotinäkymä, jossa videot toistavat automaattisesti itsensä.Tämä tarkoittaa, että kotinäkymää (Home) rullatessa alaspäin kohdalla oleva video toistuu alusta alkaen ja jatkuu niin kauan kunnes käyttäjä siirtyy videosta eteenpäin. Käyttäjien onneksi äänet eivät kuitenkaan ole automaattisesti päällä ja sen sijaan alaosassa näytetään tekstitykset. Tämä koskee myös ensimmäistä videota, joka alkaa toistaa itseään heti sovelluksen avaamisen jälkeen.Mikäli kuitenkin äänetön video häiritsee tai haluat vähentää datasiirtoa, niin ominaisuuden saa pois päältä (tai käytettäväksi vain WiFi-tilassa) kohdasta Account -> Settings -> General -> Play as you browse. Ominaisuus on oletuksena päällä, mikäli kuulut testiryhmään.Samalla ominaisuuden käyttö tai käyttämättömyys toimii äänestämisenä ominaisuuden puolesta tai vastaan, sillä Google varmasti tarkastelee sen käyttöstatistiikkaa ennen kuin tuo sen kaikille käyttöön.